Es oportuno celebrar por el comienzo de un nuevo gobierno, afirma

C

elebremos que está por iniciar un nuevo gobierno en México, que no ocurrieron los malos augurios de los agoreros del caos, pues nuestro país no se convirtió ni en comunista ni en Venezuela... celebración que me provoca sonrisas, sensatez y optimismo.

A mi leal saber y entender, hoy tenemos muchas cosas que celebrar como mexicanas y mexicanos: que en México todos podemos votar libremente y hacerlo por quienes se nos dé la gana; que en nuestro país podemos ser católicos o ateos militantes, budistas o hasta devotos de Coatlicue o de la Santa Muerte sin ser castigados ni perseguidos por nuestras creencias; que todas y todos podemos expresar y escribir lo que se nos antoje en formas privada y pública; que podemos gritar desde apologéticas loas hasta vulgares insultos a nuestros gobernantes sin convertirnos en presos políticos, y que al salir a las calles a manifestar nuestras ideas, sueños, convicciones y reclamos, no sufrimos violenta represión gubernamental.

Celebremos que los mexicanos y mexicanas podemos amar libremente e integrar una familia legalmente reconocida y aceptada con quien se nos dé la gana –sea del mismo o del sexo opuesto– sin persecución ni castigo estatal; especialmente celebro que mi esposa, mi hija y mis nietas pueden vestir como quieran portando desde faldones monjiles hasta minifaldas, sabedor de que además ellas cuentan con protección legal para disponer libremente de sus cuerpos sin castigo ni persecución del Estado.

En fin, hoy invito a celebrar el tener la fortuna de estar vivos en el fascinante México de hoy; estoy totalmente cierto de que al escuchar los obsesivos y repetidos nuevos malos augurios de los agoreros del caos afirmando categóricamente que en México ya murieron la justicia, la democracia, la república y la patria, a mí de nuevo me provocarán sonrisas, sensatez y optimismo... Ojalá que a la mayoría de los mexicanos también.

Ernesto Arnoux

Recomienda cuidar los hábitos alimenticios

Como en médica atención

hay más demanda que oferta

resulta reflexión cierta

crezca concientización

cuidando la nutrición.

Estar enfermo es infierno

excesos… problema eterno

hay que cambiar de actitud

cuidar mejor la salud

sin dejar todo al gobierno.

Guadalupe Martínez Galindo

Llama a la prevención de desastres naturales en el valle de México

Es recomendable que los equipos de los futuros alcaldes y presidentes municipales en la zona metropolitana del valle de México consideren en sus políticas y presupuestos para obras públicas, medio ambiente y protección civil, recursos para la mitigación de zonas de riesgos, pues hay eventos de emergencia y desastres evitables desde la gestión preventiva. Los desastres no son naturales, son socialmente construidos.

Ojalá que la administración de la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, impulse el liderazgo de una agenda metropolitana con acciones para la reducción de riesgos, la unificación de atlas de riesgos, sistemas de alerta y protocolos de actuación con base en los que utiliza la capital del país.

Lo anterior, además de realizar verdaderas acciones de culturización y prevención con las comunidades locales bajo el principio del Marco de Sendai de la ONU de conocimiento y comprensión del riesgo de desastres, añado yo, sin discriminación.

Sólo la sinergia metropolitana con la participación de la sociedad civil hará del valle de México un territorio más seguro para todos.

Hugo Hernández Bocanegra, Medalla al Mérito en Protección Civil 2018 de la CDMX

Convocan a recuperar la exclusividad de la nación en materia eléctrica

En los gobiernos neoliberales prianistas (1982-2018), los empresarios privados (fundamentalmente trasnacionales como Iberdrola, Enel, Mitsubishi, Mota Engil, etcétera) tuvieron el control de partes importantes de la cadena productiva de la industria eléctrica, a pesar de que el artículo 27 de nuestra Constitución prohibía la participación de particulares. Los presidentes prianistas de la República, junto con el Poder Judicial, operaron la privatización del sector eléctrico, pasando por encima de la norma constitucional, que establecía la exclusividad de la nación en la materia. A ello obedeció tanto la inconstitucional extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en 2009 como la fragmentación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2013, con la contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto.