Entonces, del lado de los oferentes fue un periodo extraordinario en términos de ganancias que es el indicador más importante para cualquier empresa.

Una forma de dimensionar la rentabilidad del negocio es el retorno sobre activos (ROA), indicador que para la banca, al cierre de diciembre de 2019, se ubicaba en un nivel de 1.67 por ciento, y para junio de 2024 pasó a 2.06 por ciento.

Antes del inicio del gobierno del presidente López Obrador la incertidumbre rodeaba al sector bancario y hubo algunos roces en el periodo de las campañas electorales, en el que algunas instituciones pedían a sus colaboradores tomar las decisiones correctas.

Incluso, durante la Convención Bancaria de 2018, AMLO dijo a los banqueros que en caso de perder de forma justa se retiraría de la vida política del país, pero si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro .

En la convención de este año, la última a la que asistió como primer mandatario, Líopez Obrador hizo una presentación que duró alrededor de una hora, entre aplausos, risas y chistes a los principales representantes del sector, en la cual expuso las ganancias que obtuvieron en 2023, y recordó que a los bancos les cumplió.

Les agradezco mucho, yo ya no estaré en la próxima (Convención Bancaria), me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado. Me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos, les he tratado con respeto y he cumplido los compromisos que hice al inicio de mi gobierno , expresó.

Beneficios sólo para la mitad de los mexicanos

Durante el sexenio, el sector bancario atravesó una evolución digital, con el desarrollo y la rápida adopción de las aplicaciones parea celulares, así como la eliminación de algunas comisiones.

Si bien Victor Carreón afirma que fue un periodo extraordinario para los bancos, no lo fue tanto para las personas que todavía siguen sin tener acceso a los servicios financieros básicos “que son más de la mitad de los mexicanos. Todos los beneficios de esta evolución vinieron para las personas que ya eran clientes de la banca.