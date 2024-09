Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2024, p. a11

En 1991, la vida de Brett Favre cambió para siempre. Pocos meses después de ser elegido por Atlan-ta en el Draft de la NFL, el entrena-doren jefe de Green Bay, Mike Holmgren, ofreció una selección de primera ronda a cambio de que jugara en su equipo. Los Halcones se vieron obligados a aceptar. Desde el anuncio del acuerdo al año siguiente, el mariscal construyó una carrera notable, con periodos más o menos difíciles y dedicándose al mismo deporte que practicó desde niño. Fue nombrado tres veces MVP, ganó el Supertazón en 1997 y, tras ser ingresado al Salón de la Fama, confesó en un acto públi-co que estuvo tres veces en cen-tros especiales de rehabilitación por su adicción al consumo de analgésicos y alcohol.

Ayer, al rendir testimonio ante una Comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga un presunto caso de uso indebido de fondos públicos, el mítico jugador de los llamados Cabezas de queso dio a conocer que padece la enfermedad de Parkinson. En octubre cumplirá 55 años. Aunque es demasiado tarde para mí, recientemente me han diagnosticado Parkinson. Esta también es una causa que me importa mucho , afirmó la ex estrella de Green Bay, quien llegó a jugar 321 partidos consecutivos durante sus 20 años como profesional. Se retiró del deporte en 2010, con un puñado de conmociones cerebrales diagnosticadas por los médicos, aunque él sospechaba que el número real fue mucho mayor.

Cuando tienes zumbidos en los oídos, ves estrellas, eso es una conmoción cerebral. Y he tenido cientos, probablemente miles a lo largo de mi carrera, lo cual es aterrador , reveló en 2018 en una entrevista.

El Parkinson es una enfermedad degenerativa que trastorna el sistema nervioso y produce temblores, lentitud de movimientos, alteraciones del habla y problemas de equilibrio que empeoran con el tiempo. Se estima que más de 10 millones de personas en el mundo la padecen y no tiene cura. Según un estudio publicado en la revista Neurology, las personas que han sufrido una conmoción cerebral leve tienen 56 por ciento más de riesgo de desarrollar Parkinson. La Universidad de California en San Francisco indicó que la probabilidad puede aumentar incluso en 71 por ciento.