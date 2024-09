Adriana Díaz Reyes

Miércoles 25 de septiembre de 2024

Convencida de que cumplió con su deber, a pesar de las críticas que afrontó desde su llegada al cargo en 2018, Ana Guevara aseguró ayer que dejará la dirección de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sin arrepentimientos, con la conciencia tranquila y segura de que no gozó de sobreprotección en su administración.

Tras seis años al frente del organismo, la sonorense entrega-rá la estafeta a Rommel Pacheco conla certeza de que logró avances en el deporte olímpico y paralímpico.

Se lograron muchas cosas. No hay nada de qué arrepentirse. Es cierto que criticaron mi relación con los deportistas y mi gestión, pero este trabajo no se trata de sentimentalismos, sino de orden y disciplina; ese es el legado que dejamos al próximo director , comentó.

El tiempo, afirmó Guevara, pondrá las cosas en su lugar.

Aquí no se ganan medallas ni aplausos o reconocimientos; al final, entregamos los números que queríamos. Me preocupa la gen-te que creyó todo lo (negativo) que se decía, pero el tiempo se encargará de aclarar las cosas. Me quedo inmensamente tranquila, porque nada de lo que se ha dicho es cierto.

¿En algún momento te sentiste intocable por el respaldo presidencial?, se le preguntó. No, nunca me sentí inmune y tampoco tuve sobreprotección de nadie, todos los argumentos en mi contra no tuvieron validez. No se infringió la ley en Conade, porque si así hubiera sido, yo misma lo habría denunciado. El manejo de los recursos siempre fue muy claro y por eso tuve y agradezco el respaldo del Presidente .

Guevara enfrentó varias investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En una de ellas, la Conade fue acusada de presuntos desvíos que sugieren daños al erario por 398 millones de pesos. También se acusó a la dependencia de tener irregularidades en la ejecución del gasto.

Con las federaciones tuvo un relación álgida; especialmente con las de natación y tiro con arco, las cuales, aseguró, infringieron la ley. En consecuencia, los deportistas de las especialidades acuáticas no recibieron sus becas por más de un año, por lo que tuvieron que acudir a la iniciativa privada. Varios demandaron a la Conade y ganaron los juicios.

La ex velocista, quien fue la primera mujer en dirigir el organismo, ocupó el cargo durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los Olímpicos de Tokio 2020, los Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, los Panamericanos de Chile 2023 y cerró con París 2024.