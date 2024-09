Adolfo Gilly tenía razón: esa es la revolución que quedó interrumpida , la de las conciencias. Con toda su picardía, Carlos Monsiváis tituló: Un momentito, luego seguimos un artículo escrito por Carlos Pe­reyra sobre La revolución interrumpida , la formidable historia a contrapelo de Gilly. El momentito fue una larga espera, en la ignorancia de lo que nos esperaba. La interrupción cesó: “… a mí me toco encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México”, escribió Andrés Manuel, en su libro ¡Gracias!

Sin que nadie se enterara, empezó el encuentro del mensaje obstinado del hombre de Tepetitán, con las mayorías: la conciencia de los pueblos era tocada por palabras apasionadas, cargadas de sentido, que la movían y la ampliaban, y que provenían del andar sin descanso de ese hombre porfiado que creía en el poder invencible de la voluntad del pueblo. Era ese andariego que, con la voz del presidente Benito Juárez, no cesaba de repetirse a sí mismo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada . En 2009 había terminado por vez primera su recorrido por todos los municipios del país. La confianza de los pueblos, tan herméticamente reservada, comenzó a fluir construyendo la idea colectiva de que ese hombre podía ser un luchador verdadero, que pelearía con la bandera por el bien de todos, primero los pobres : era la creación de AMLO como líder indiscutible. En 2014 quedó constituido Morena; en la elección de 2015 obtuvo algo más de 3 millones de votos; en 2018, más de 30 millones, 10 veces más. La asombrosa revolución de las conciencias estaba en plena marcha.

El abrazo de las mayorías con Andrés Manuel era un hecho histórico de primera magnitud. Nunca lo entendió la oposición prianista; no supo qué hacer con esa tremenda obra densa como una roca. No hizo nada más que negarla. Las cosas fueron para peor, para la oposición, porque el líder político indiscutido de las mayorías resultó además un gobernante con un empuje asombroso y una capacidad singular de realización: AMLO produjo realidades nuevas trabajando más horas que nadie cada día, para mejorar la vida de todos. Se propuso las tareas de Hércules y las llevó a cabo, profundizando más su liderazgo. Las oposiciones y su discurso, así, fueron borrados de la mente de las mayorías. Para el prianismo, la alternancia en el poder político se volvió desafiante incógnita. Las oposiciones están obligadas a reinventar el mundo de la A a la Z, y no son muy imaginativas.

Ai le va mi despedida. No moriré en la República Priísta. Por nada se puede estar más agradecido. Gracias, muchas gracias, Presidente. Espero que La Chingada le sea la mar de placentera, y los tamales de chipilín lo acompañen con frecuencia. Sé que la gran mayoría del pueblo mexicano siente por usted amor del bueno, agradecimiento intenso, algún reproche porque ya no lo tendremos en nuestro cada día. Lo extrañaremos sin parar. Los recuerdos de estos años con usted en Palacio Nacional serán de sonrisas y gratitud; los recuerdos de estos años, con usted por lo caminos del sur, serán gozosos.