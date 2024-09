Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2024, p. 10

En una nueva crítica contra Ernesto Zedillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ex mandatario no tiene autoridad moral para arremeter contra el movimiento de transformación.

Zedillo viene a enfrentar a quienes estamos impulsando esta transformación, aunque él no tenga autoridad moral; sin embargo, están en su papel.

Así lo señaló en la mañanera de ayer, en la que de nuevo se le interrogó sobre el tema de Zedillo, quien la semana pasada aseveró que la reforma al Poder Judicial busca enterrar la democracia.

Señaló que esto es parte del enojo de los conservadores, el mismo que el domingo en Veracruz se manifestó con algunos altercados, como cuando le lanzaron una botella, aunque no pasó a mayores , y hasta presumió que pudo haberla cachado porque cuando empezó en el beisbol jugaba la posición de jardinero.

“Entiendo que están enojados, molestos. Ellos quisieran que no cambiara nada. Conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede; entonces, ahí se les va a ir pasando el enojo.”

Pese a la cargada de sus adversarios, el titular del Ejecutivo se dijo agradecido porque no han pasado de los insultos, las guerras sucias y las campañas de desprestigio, por ejemplo, la tendencia creada en redes sociales, en sociedad con gobiernos extranjeros , con el tema “AMLO narcopresidente”.

“Pero no pasa de ahí. Ayer (domingo) me tiraron una botella de agua y…, pues, es que yo empecé jugando beisbol, era fielder, imagínense si no sé. Si hasta la pude haber agarrado… (hizo una seña de que pudo capturarla y regresarla), pero no pasó a mayores”.

Garantizó que quien lanzó la botella puede estar tranquilo, no pasa nada .

Pidió a sus seguidores y simpatizantes ser prudentes, no caer en provocaciones y actuar con tolerancia y respeto.

“Ahí andan –en estos días más– provocando, tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, tenemos que terminar sin masacres, sin desapariciones, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura, se puede (…) Sólo falta que venga Salinas, pero no le va a dar tiempo.”

¿Dictador de qué?

Más adelante, el Presidente volvió a defender la reforma judicial y aseguró que los trabajadores de ese sector están engañados y muestra de eso son los señalamientos que los manifestantes le profirieron en Veracruz el domingo.

“Lo que me gritaban ayer los del Poder Judicial que están en contra de la reforma era ‘¡Dictador, dictador!’” Frente a lo que cuestionó: Es lo que sostiene (Héctor) Aguilar Camín y (Enrique) Krauze; además, sin rigor intelectual, con mucha deshonestidad, porque ¿dictador de qué?

Insistió en que el Poder Judicial estaba supeditado al Presidente de la República y actualmente sigue subordinado al poder económico. Y remarcó que los personajes de este último poder en el país tienen de empleados a ministros de la Corte .