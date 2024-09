La cita tuvo lugar en la denominada Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, sede del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que mantienen ocupada desde hace casi cinco años. La comunidad otomí está aquí para acompañarlos en su exigencia de justicia, les dijeron integrantes del grupo étnico.

En tanto, cada uno de los padres de los desaparecidos tomaron el micrófono para agradecer el acompañamiento que han tenido de las organizaciones sociales a lo largo de 10 años y el que seguramente tendrán el jueves 26 en la movilización que realizarán del Ángel de la Independencia al Zócalo.