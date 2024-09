César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2024, p. 7

El gobierno federal localizó restos humanos en el basurero de Cocula, Guerrero, que serán analizados genéticamente para saber si pertenecen a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, informó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas.

Padres y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a días de que se cumpla una década de la noche de Iguala, realizaron pintas y lanzaron alrededor de 30 cohetones al edificio de la Secretaría de Gobernación en demanda de la presentación de los estudiantes ausentes.

Los manifestantes llegaron antes del mediodía en una decena de autobuses que estacionaron sobre avenida Bucareli. Enardecidos, ahí comenzaron a gritar consignas: ¡La única verdad histórica es que fue el Estado! , ¡Nos faltan 43! y ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! , ¡Vestido de verde olivo, políticamente vivo. No has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte será vengada! ¡Ayotzi somos todos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos! , ¡Ahora, ahora se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!

María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindo, dijo que a tres días de cumplirse 10 años de los hechos, “seguimos firmes, con la convicción de encontrar a nuestros hijos. Creemos que este Presidente nos mintió, nos engañó. Bien claro dijo que iba a haber justicia y que iba a llegar a la verdad, pero (en vísperas del final del sexenio) vemos que eso no es posible.