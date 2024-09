E

l de López Obrador es el cuarto sexenio al hilo: Ricardo Salinas Pliego (marrullero, chantajista y hábil para maicear a los impartidores de justicia ) logró evadir al fisco y mantener sin saldar sus voluminosos adeudos fiscales, que acumula desde principios de siglo. Al barón se le hizo fácil con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes todo le consintieron, le dejaron hacer lo que quiso, pero con el tabasqueño se topó con pared, aunque, juicio tras juicio y amparo tras amparo, pudo posponer el pago de sus obligaciones.

Dicen que no hay quinto malo, pero al barón ya se le acabó la suerte y no se irá limpio, incluso, tal vez, antes del cambio de mando. Ahora, con nuevo gobierno y aprobada la reforma constitucional al Poder Judicial, en breve el empresario de los abonos chiquitos y los intereses grandes deberá pagar sus multimillonarios adeudos con el Servicio de Administración Tributaria, o, lo que es lo mismo, con la nación y los mexicanos.

En la mañanera de ayer, a escasos días de que concluya su mandato constitucional, el Presidente reveló: “tengo información de que ya se enlistaron (los expedientes fiscales de Salinas Pliego) y la semana que viene –ya no voy a estar– la Suprema Corte de Justicia va a resolver”, y es previsible que lo haga en contra del empresario, y deberá hacerlo, porque los cínicos impartidores de justicia ya no tienen margen de maniobra: se exhibieron como defensores del gran capital; incluso cuando menos uno de ellos, Luis María Aguilar Morales, descaradamente encajonó los expedientes durante 10 meses para proteger a Salinas Pliego.

Dijo algo más: Aclaro: primero, se habla de 60 mil millones de pesos (de adeudo fiscal), pero no está demostrado; es lo que se va a revisar, pero no es que se deba de impuestos esa cantidad, lo que está ya por resolverse son estos dos expedientes, uno de 2 mil 500 millones de pesos y otro por alrededor de 25 mil millones; se piensa que con los intereses y otros añadidos van a llegar como a 35 mil millones, los dos .