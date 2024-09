Por el bien de todos, primero los pobres es una máxima, asegura

racias a La Jornada, compañera cotidiana desde hace 40 años, nos enteramos el domingo pasado de que también el papa Francisco se suma a lo dicho por nuestro admirado, querido y respetado presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una versión desagregada y justificada, pero dice lo mismo: por el bien de todos, primero los pobres.

¡Hasta siempre, señor Presidente, gracias a usted!

Ángel Armando Albíter Rodríguez

Reconocimiento a la Universidad Rosario Castellanos

A casi un mes de haber iniciado un nuevo semestre, los docentes de la Universidad Rosario Castellanos hacemos un reconocimiento a este importante proyecto de educación popular que, sin duda, será emblemático para el próximo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues seguirá transformando la vida de miles de jóvenes que han encontrado en sus aulas un recinto para el análisis crítico de la realidad; además, del diálogo desde el respeto, la tolerancia y la pluralidad, y donde el conocimiento se construye de manera colectiva.

En la actualidad, la matrícula de la institución educativa es de aproximadamente 55 mil 738 estudiantes de licenciaturas, maestrías y doctorados. Es particularmente significativo que un gran porcentaje de dicha población lo conforman mujeres jóvenes, madres de familia, trabajadoras, etcétera.

En este contexto, las y los profesores que ejercemos con convicción la enseñanza superior como una forma de mejorar al país, reiteramos nuestro compromiso para seguir impulsando el crecimiento y consolidación de la Universidad Rosario Castellanos. Asimismo, reconocemos la calidad académica y formación humanista que se ha logrado bajo la dirección de la doctora Alma Herrera.

Libres, dignos y humanos.

Comité de la asociación única de docentes de la Universidad Rosario Castellanos, José Velino Galeana Rodríguez, Samantha Fouilloux Alfaro, Javier Gámez Chávez y Elsa Leticia Hernández Palacios

Pide que haya un ombudsman en el consejo de las Afore

La noticia de que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) ganaron 8 mil millones de pesos de enero a agosto de este año me hace retomar mi petición sobre la necesidad de que haya un ombudsman, persona de reconocida solvencia moral, que represente a los trabajadores, que son los verdaderos dueños de los fondos para el retiro dentro del consejo de administración. Mientras no lo haya, los fondos existentes, así como las cuotas que se cobran por su administración, seguirán estando al arbitrio de los dueños de los bancos y no de los empleados, quienes deben velar por el manejo escrupuloso de los recursos que les garantizarán un retiro digno.