En este contexto en que una de las partes es una potencia ocupante con un arsenal nuclear, los llamados a la moderación de ambos bandos suenan como un cruel sarcasmo y como una revictimización de los millones de palestinos que sobreviven en los jirones de tierra que les quedan, convertidos por Israel en campos de concentración, si no es que de exterminio. Por ello genera indignación, aunque ya no asombra a nadie, que Washington, Bruselas y el resto de Occidente –así como los gobiernos de naciones en desarrollo sometidos a ellos– no sólo no pongan un alto al régimen de Benjamin Netanyahu, sino que lo provean de armas y de un escudo diplomático en su obcecación por llevar a Medio Oriente a una guerra total.

La única manera de frenar la barbarie consiste en cortar los envíos de armamento a Tel Aviv y, en el marco de Naciones Unidas, imponerle sanciones comerciales, financieras y diplomáticas que lo convenzan de que se terminó la paciencia global con sus prácticas genocidas. Lamentablemente, tal escenario se ve hoy más lejano que nunca.