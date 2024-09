David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2024, p. 23

Nueva York y Washington., Funcionarios y voluntarios electorales locales, organizaciones de derechos civiles, fiscales, jueces y hasta periodistas viven bajo amenazas de muerte e intimidación, parte de un clima de violencia política que incluso genera preocupaciones entre algunos expertos por la posibilidad de una guerra civil en torno a la disputa electoral.

Las amenazas y el cultivo de la violencia política es generada por Donald Trump y sus simpatizantes ultraderechistas en todo el país. El candidato republicano rehúsa comprometerse a respetar el resultado electoral si no gana, e insiste en que no perdió la contienda de 2020, que culminó el 6 de enero de 2021 con un asalto violento al Capitolio por trumpistas para frenar la certificación de esos comicios, en lo que varios han llamado un intento de golpe de Estado.

Ese acto de violencia política no tiene precedente en la historia del país. Más de mil 500 personas han sido procesadas penalmente por ese hecho, en el que unos 140 policías resultaron heridos (uno murió a consecuencia de ese incidente). El entonces presidente fue sujeto a un impeachment por su incitación de ese acto y enfrenta un juicio criminal federal por lo mismo. Sin embargo, hoy día en casi todos los actos públicos de su campaña, Trump pone una grabación del himno nacional cantado por los presos convictos por participar en ese asalto, el llamado Coro J6, afirma que son grandes patriotas y sugiere que serán absueltos si él llega a la Casa Blanca.

Con ello, Trump continúa nutriendo la idea de que esta elección –si él no gana– ya está viciada, alegando sin pruebas que sus contrincantes están empadronando a inmigrantes ilegales por todo el país, que las autoridades electorales locales y estatales son corruptas y no habrá un resultado confiable. Al minar la credibilidad del sistema electoral, Trump también ha amenazado que cuando gane, perseguirá penalmente y de manera masiva a funcionarios electorales corruptos , o sea, todo político, funcionario y oficial que se atrevió a cuestionar su legitimidad esta vez y en 2020. Abiertamente ha dicho que utilizará al Departamento de Justicia contra sus enemigos políticos, incluido el actual presidente, y que serán sujetos a largas penas de cárcel.

Donald Trump está haciendo muchas amenazas públicas de que usará el sistema legal para castigar a sus enemigos, los cuales parecen ser cualquiera que se le oponga. Esta conducta no tiene precedente en la historia de campañas electorales, amenaza a todas nuestras libertades y viola nuestro imperio de ley básico , comentó el ex subprocurador general y subsecretario del Departamento de Justicia Donald Ayer, quien ocupó ese cargo con el presidente George W. Bush, en entrevista con The Guardian.