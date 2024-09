Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2024, p. 27

Ecatepec, Méx., Alrededor de 350 productores de nopal, tuna y xoconostle de siete municipios de la región del Valle de México bloquearon ayer en ambos sentidos la autopista México-Pirámides, en la caseta de cobro Los Héroes, para protestar contra la imposición del gobierno estatal de un solo proveedor de insumos como maquinaria, sábanas plásticas, semillas y fertilizantes, más costosos y de mala calidad.

Los inconformes explicaron que esta situación afecta a más de 3 mil 500 labradores de los municipios de Teotihuacán, Acolman, San Martín de las Pirámides, Otumba, Nopaltepec, Axapusco y Temascalapa.

Denunciaron que en meses recientes, el gobierno del estado de México les asignó un distribuidor, del cual no proporcionaron razón social, obligándolos a adquirir insumos, pero el producto es tres veces más caro del que tenían antes.