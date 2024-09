Comentó que ha cambiado como autor desde ese trabajo, “vas teniendo experiencias, cambia tu perspectiva por lo que has vivido y las circunstancias en las que te encuentras. Desde ese tiempo estuve haciendo publicidad, me salí de los cómics completamente, regresé, estuve haciendo ilustración, y todo eso cambió mi manera de ver las cosas.

En entrevista, Pinto narró que DC Comics, empresa integrante del consorcio internacional WarnerMedia, le encargó a Panini reunir y coordinar al equipo creativo para Joker: El mundo. “Ya conocía a Álvaro Fong porque hace años trabajamos juntos haciendo publicidad en varias agencias. (La coordinadora editorial de Panini) Elisabetta DiCastro me dijo que estaban buscando a un escritor con un perfil muy específico, que fuera comediante y no estuviera muy metido en el medio de la historieta para hacer algo distinto a lo común. Le hablé de Álvaro pues escribe, da clases, es estandopero. Hablaron con él y se quedó con el trabajo. Tuvimos una muy buena interacción, el intercambio de ideas fue muy fácil.

▲ Portada del nuevo trabajo de Pinto. Foto cortesía del artista

Antes era más inocente, pero tenía mucha más confianza. Me aventaba a un proyecto sin limitaciones, a contar historias por ridículas y absurdas que fueran, sin sentir la necesidad de que tuvieran cierto realismo, las aventaba y ya. Ahora soy más selectivo, más mamón, intento hacer cosas distintas.

Agregó : “cuando Haghenbeck y yo escribimos el Supermán, lo que pretendíamos hacer eran superhéroes, darles poderes, y si me tocara escribirlo ahorita no lo haría igual. Creo que se nota (en Joker: El mundo) que quería dejarme llevar por la historia, ser un poco más expresivo en el dibujo. Espero que se note y que guste.

Escrutinio más puntual

“Hace 25 años me hubiera aventado a hacer este cuento tranquilo y confiado en que hacía cosas maravillosas, ahorita estoy aterrado, quiero que esto le guste a la gente, que se ha vuelto más crítica, exige más, lo cual es maravilloso, pero al estar ahora bajo un escrutinio más puntual, con redes sociales que no existían hace 25 años, ahora dices: ‘puta madre, de verdad quiero que le guste a la gente’. Me divertí mucho haciéndolo, y quiero que al público le agrade. Te mentiría si te dijera que lo hice para mí.”

Pinto explicó que realizó el relato primero “bocetando en físico, y luego hice los dibujos definitivos en una tableta digital, intentando dar la apariencia de un dibujo hecho a mano con pintura, divertirme un poco, de pronto nomás aventar la mancha, jugando con la composición de la página.

“Llegué a repetir una página tres veces por no gustarme cómo estaba. Hace 25 años mi dibujante favorito era Marc Silvestri (Hombres X de Marvel), hoy es Ralph Steadman, que fue ilustrador de (el periodista) Hunter Thompson, me da mucha envidia cómo avienta las cosas, las saca de una mancha, me encantaría poder hacer eso, cuando pretendo seguirlo me reprimo, trato de tener más control.”

Expuso que su colaboración en Joker: El mundo “se llama El Luchador. En este relato ‘no hay buenos’, incluso El Joker pretende darle una lección a El Luchador, que siempre ha buscado tener el éxito y la fama sólo para sí mismo, abandonando y abusando de su familia”.