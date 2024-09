Vivimos de garbanzos de a libra, de personas que sobresalen con esfuerzos individuales. Existe más talento del que pensamos, pero hay muchos deportistas que se quedaron en el camino porque no tuvieron el empuje necesario. En México no hay un sistema de detección de talentos a temprana edad y en la natación si quieres destacar debes comenzar joven. El trabajo debe iniciar en las escuelas porque son la base de la pirámide , analizó la seleccionada olímpica en los Juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Es un tema que se debe desenmarañar, hay muchos intereses en juego. Todos buscan su beneficio y no el de los atletas, aquí no existen víctimas, todos tienen la culpa y los afectados son los deportistas. Mientras no se bajen los egos no se resolverá nada.

–¿Qué esperas del nuevo titular de la Conade?

–Que llegue con la meta de favorecer a quienes competimos por el país. En lo que se refiere a los deportes acuáticos no todo es clavados; la federación también engloba el polo, la natación artística y la natación. Todos quieren el control de las disciplinas más ganadoras, pero también existen otras. El nuevo director debe colocar encargados en cada una de ellas para llevar un control y que puedan destacar también.

Aunque lleva más de dos décadas como seleccionada nacional, Liliana Ibáñez aún no piensa en el retiro.

Voy a prepararme para los que serán mis quintos Juegos Centro-americanos. Lo más importante para mí es la continuidad, seguir nadando, porque paré mucho tiempo por lesiones , dijo la máxima medallista mexicana en Barranquilla 2018.

Gracias a su carrera, Liliana puede costearse su preparación y entrenamientos ya que no recibe becas gubernamentales.

Soy la encargada a nivel Latinoamérica de una marca de trajes de baño. Tenemos como embajadores al campeón olímpico de 50 metros y al de 800. Desde que inicié en el alto rendimiento supe que tenía que estudiar por si alguna vez me lastimaba o tenía que costear alguna competencia. Yo me encargo de mis gastos y mi estado me apoya a pagar algún viaje internacional que va de los 200 a los 300 mil pesos , detalló.

Para la medallista regional es necesario aprovechar lo espectacular de su deporte para acercar a más niños a su práctica.