ncuentros deportivos como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de futbol provocan amplios movimientos de entusiasmo que envidian los políticos y las estrellas de cine. Si nos detenemos unos segundos a observar el aumento de la pasión que suscitan a medida que se desarrollan, podríamos sentir curiosidad por sus causas.

Es curioso ver cómo un individuo, hombre o mujer, rico o pobre, sabio o ignorante, que parecía no tener el menor interés por la competencia de un grupo de jugadores, ve despertar y crecer en él una pasión que lo rebasa y lo une a un grupo de personas con las cuales no tiene mayores afinidades, pero que experimentan ese mismo entusiasmo. Sin embargo, cabe preguntarse si no es esa solidaridad la que hace brotar en él su interés por el espectáculo del juego.

Panem et circum era una de las divisas que practicaban los césares y demás dirigentes deseosos de mantenerse en el poder. Pero no es cuestión de sonreír con un dejo del desprecio idiota que despierta el peligroso sentimiento de creerse superior.

La clausura de los últimos Juegos Olímpicos en la ciudad de París dio lugar a un espectáculo que fue celebrado de un lado a otro del planeta. Hubo quienes se sintieron los seres más dichosos de la Tierra por hallarse aplastados entre las filas del gentío que intentaba acercarse a la pista que recorrerían los campeones. También hubo quienes pagaron una fortuna para viajar a París y ver de reojo las competencias desde la ventana de un hotel, cuando no en la pantalla de televisión del cuarto reservado.

La celebración de clausura fue continuada hasta altas horas de la noche, para no decir del amanecer, por grupos de jóvenes que desbordaban de entusiasmo y de esa solidaridad que une en un solo ser almas y cuerpos.

¿Unión transformada en comunión, por la gracia misma del encuentro entre los seres, capaz de barrer con cualquier obstáculo que pretenda oponérseles? ¿O acaso, a semejanza de los astros viejos, concentración máxima de fuerza y energía, antes de su estallido y nacimiento de nuevos universos?