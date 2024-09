Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2024, p. 3

Entre ovaciones y vítores, la escultora Geles Cabrera (1926) y los pintores Arturo Estrada (1925) y Guillermo Monroy (1924) recibieron la Medalla Bellas Artes de Oro en Artes Visuales 2023 y 2024, en una ceremonia histórica , efectuada ayer en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, encabezada por Lucina Jiménez, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El arquitecto y escultor Pedro Reyes, quien fue curador de una exposición de Cabrera en el Museo El Eco, la consideró una gran influencia, al entender que se lanzaba a la escultura con sus manos y salía algo con el corazón . Es decir, no era el camino de la cabeza, sino del alma. Geles, agregó, ha experimentado toda su vida, reinventado la práctica; además, fue la primera mujer en abrirse camino en un territorio dominado por hombres: la difícil expresión de la escultura . En años recientes se ha internacionalizado y hoy es un referente para los artistas jóvenes.

En nombre de la galardonada, su hijo, Rafael Cano Cabrera, afirmó que el trabajo creador implica una intención profunda de expresar su propio mundo . Sin embargo, cuando logras que los espectadores sean parte de éste y apreciarlo, es cuando obtienes el reconocimiento por tus iguales. Sabes que lo has hecho bien y que perdurará en el tiempo .

Para la gestora cultural Hilda Trujillo, el artista Arturo Estrada tiene el privilegio de contar con un estrecho vínculo en su creación de la influencia de una época de los más sobresalientes del arte mexicano: la Escuela Mexicana de Pintura y el muralismo. Presenta la buena factura de la mejor tradición pictórica que recibió de sus maestros, en particular su cercanía con José Clemente Orozco, Diego Rivera y Frida Kahlo”.

Me formé en la pintura gracias a la lucha social