Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 24 de septiembre de 2024, p. 6

Madrid. Una nueva técnica de detección de microplásticos descubrió que las tres partes de la anatomía del coral (mucosidad superficial, tejido y esqueleto) contienen esta clase de desechos artificiales.

Estos hallazgos también pueden explicar el problema del plástico desaparecido que ha desconcertado a los científicos, ya que alrededor de 70 por ciento de la basura plástica que ha entrado en los océanos no se puede encontrar. El equipo autor del estudio plantea la hipótesis de que el coral pudiese actuar como un sumidero de microplásticos al absorberlos de los océanos. Sus hallazgos fueron publicados en la revista Science of the Total Environment.

En el sudeste asiático, la contaminación plástica se ha convertido en un problema importante. En conjunto, se vierten anualmente casi 10 millones de toneladas de residuos sintéticos, lo que equivale a un tercio del total mundial , explica el profesor adjunto Suppakarn Jandang, del Instituto de Investigación de Mecánica Aplicada (RIAM) de la Universidad de Kyushu y primer autor del estudio. “Parte de este componente químico se vierte en el océano, donCon el fin de estudiar el problema de la contaminación en el sudeste asiático, el RIAM se asoció con la Universidad Chulalongkorn de Tailandia en 2022 para establecer el Centro de Estudios de Plásticos Oceánicos. El instituto internacional está dirigido por el profesor Atsuhiko Isobe, quien también forma parte del equipo de investigación detrás de estos últimos hallazgos.

El equipo quería examinar el impacto de los microplásticos en los arrecifes de coral locales, por lo que centró su trabajo de campo en la costa de la isla Si Chang en el golfo de Tailandia. El área es conocida por sus pequeños arrecifes de coral, además de ser una zona común para estudios antropológicos.

El coral tiene tres partes anatómicas principales: la mucosidad superficial, la parte exterior del cuerpo del coral; el tejido, que son las partes internas del coral; y el esqueleto, los depósitos duros de carbonato de calcio que producen. Nuestro primer paso fue desarrollar una forma de extraer e identificar microplásticos de nuestras muestras de coral , indica Jandang en un comunicado.

En total, recolectaron y estudiaron 27 muestras de coral de cuatro especies. Se encontraron 174 partículas microplásticas, la mayoría cerca del ancho de un cabello humano. De los desechos artificiales detectados, 38 por ciento se distribuyeron en la mucosidad superficial, 25 en el tejido y 37 se encontraron en el esqueleto. En cuanto a los tipos de residuos sintéticos, el equipo descubrió que el nailon, el poliacetileno y el tereftalato de polietileno (PET) eran los tres más frecuentes, representando 20.11 por ciento, 14.37 y 9.77, respectivamente, de las muestras identificadas.