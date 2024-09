Pronto se dieron cuenta de que, por eso, el nivel del manto freático está en las partes bajas escasamente a un metro. Durante los primeros años del poblamiento, cuando llovía escarbábamos la tierra y el agua se filtraba luego; pero ahora ya hay más terreno cubierto por las construcciones y el suelo está más compacto, y ya no es posible escarbar.

El mayor desafío de quienes llegaron al Valle de Chalco hace medio siglo para tener allí una vivienda propia, fue disponer de agua potable. Tardaron en lograrlo 10 años y no con la eficiencia requerida. Supieron pronto de otro problema: las aguas pluviales que se concentran a través de los canales y los ríos La Compañía (corre a siete metros de altura del valle) y Ameca; del canal general de Tláhuac y el dren 46, se salen de su cauce cuando abundan las lluvias inundando todo.

A fin de resolver el problema, entre 1989 y 1990 la Comisión Nacional del Agua inició las obras del drenaje pluvial que terminan en el río La Compañía. También, el sanitario, mediante un gran colector central denominado Solidaridad, con destino final el río La Compañía, que desagua en la presa Nabor Carrillo (o lago de Texcoco). Para sacar las aguas pluviales y sanitarias del nuevo asentamiento, no había otra forma que el bombeo. Cabe señalar que las conexiones de las viviendas al drenaje sanitario no fueron las más adecuadas, en su mayoría hechas por las familias.

Al regularizar en noviembre de 1994 el enorme asentamiento ilegal que era Chalco, pronto surgieron nuevas colonias, también ilegales y que poco a poco las autoridades regularizaron. Hoy en esa región de la cuenca medio millón de personas están expuestas a la inundaciones. Pese a saber los inconvenientes de extender la mancha urbana sobre esas áreas, las instancias oficiales nada hicieron para impedirlo. Cuando llueve o se sale de su cauce el río La Compañía e inunda colonias enteras, culpan a la naturaleza de lo ocurrido.

La más reciente inundación duró casi un mes. Hace unos días hubo otra, que mostró la negligencia de los gobiernos local, estatal y federal; la carencia de obras adecuadas y en buen estado para captar las aguas negras y las de lluvias. La gobernadora de la entidad, tardó tres semanas en ir a ver la tragedia. La obligaron a recorrer las zonas más afectadas. El primer mandatario en despedida triunfal, en compañía de su sucesora, cuando el Valle de Chalco fue semillero de votos para la Cuarta Transformación (4T).

La próxima administración federal promete ser el segundo piso de la 4T. Si no pone fin al anárquico crecimiento urbano en la cuenca de México; si no adopta medidas radicales para conservar sus áreas naturales y agrícolas; si no logra utilizar racionalmente el agua del manto freático (factor del hundimiento de la urbe), ese segundo piso seguirá llenándose de aguas negras en Chalco, Ecatepec, Cuautitlán…