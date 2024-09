Asimismo, los estudiantes que participaron en la asamblea manifestaron que también se logró que, en lugar de dos exámenes por año, haya cuatro. Esos son puntos esenciales de nuestro pliego petitorio. Consideramos (que ha habido)un buen avance, aunque todavía no se han formalizado, pero ya se convinieron con las autoridades de la facultad .

Entrega de propuesas por escrito

Los estudiantes informaron que la reunión con las autoridades se prolongó más de seis horas, ya que hubo muchas intervenciones de universitarios, y también de las autoridades. Estas últimas insistieron en que ya se entregaran las instalaciones de la facultad, pero los alumnos votamos, por amplia mayoría, que aún no se se les pueden entregar porque no se tiene nada firmado y pedimos que se nos entreguen las propuestas por escrito en un texto conciso .