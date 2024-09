Eirinet Gómez e Iván Sánchez

Enviada y Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 23 de septiembre de 2024, p. 8

Veracruz, Ver., No quiero ser caudillo, jefe máximo ni mucho menos cacique , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración del Centro Cultural Leyes de Reforma, en el puerto de Veracruz, donde reiteró que al terminar su mandato se irá a su rancho en Palenque, Chiapas, a escribir un libro.

Durante ese acto hizo un espacio en su discurso para despedirse de los veracruzanos, cuyo apoyo consideró estratégico para su triunfo en 2018, y el de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Enseguida, los asistentes comenzaron a gritarle: ¡que se quede!, ¡que se quede!

No, no, no. No hay que tener mucho apego ni al poder ni al dinero, que a veces se confunden, y se piensa que esa es la felicidad. La felicidad no son los bienes materiales, es estar bien con uno mismo, con la conciencia y con el prójimo.

El Presidente mencionó que como seguidor de Francisco I. Madero, cuyo lema era Sufragio efectivo, no reelección , no quiero ser hombre fuerte, caudillo, jefe máximo, mucho menos cacique, eso no .