Son 10 años de desvelo, de sufrimiento, pero aquí estamos las madres y padres, porque extrañamos a nuestros hijos; nos hacen falta en las casas, por eso seguimos de pie, y no nos vamos a rendir hasta conocer la verdad y la justicia; tenemos derecho de saber qué pasó realmente esa noche en Iguala .

Con voz entrecortada, recalcó: sin ustedes no podríamos seguir en la lucha y les deseo cuidarse mucho, para que el día de mañana no los desaparezcan .

A nombre del Comité de Madres y Padres de los 43, Francisco Lauro Villegas, progenitor de Magdaleno Rubén Lauro Villegas, agradeció la presencia de cientos de alumnos provenientes de las normales rurales del país: gracias a ustedes hemos seguido adelante, no nos hemos rendido .

Ahora que llegue Claudia Sheinbaum, como madres y padres va a ser nuestra exigencia, y esperamos saber la verdad; deben ser investigados hasta el fondo el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex alcalde José Luis Abarca, así como el ex gobernador Ángel Aguirre, pues tuvieron conocimiento de cómo atacaban a los estudiantes .

Una alumna de la Normal de San Marcos, Aguascalientes, señaló: Ayotzinapa es conciencia y seguiremos siendo conscientes hasta que no haya justicia, y si no la hay, y vuelven a reprimirnos, seguiremos siendo conscientes por lo que ha estado pasando todos estos años .

La mayoría de las intervenciones de las delegaciones fueron en contra del gobierno federal, al que acusan de haber mentido a los padres y de proteger a los efectivos del Ejército Mexicano que participaron en la desaparición .

Las actividades culturales paralelas incluyeron la presentación del libro La imbatible Ayotzinapa y el Estado contrainsurgente, de Cuauhtémoc Ruiz; títeres, bailes regionales y música; después los contingentes se trasladaron a la capital del país.