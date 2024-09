En lo nacional estamos tratando de que los inmuebles ubicados en la Ciudad de México se queden para el partido local, es algo que tenemos que litigar con el propio interventor , detalló Ángel Ávila, ex representante del partido del sol azteca ante el Instituto Nacional Electoral (INE), quien tuvo que dejar la semana pasada la oficina que le otorgó el instituto.

Interpretamos que debíamos ir en más distritos juntos para quitar la mayoría calificada a Morena, pero hoy los resultados nos demostraron otra cosa. Hay que aprender de lo bueno y de lo malo.

Sobre el futuro para los militantes del extinto PRD, señaló que tienen hasta el 31 de enero de 2025 para informar al INE si contemplan formar una nueva agrupación política, lo cual todavía no se discute, pues primero es necesario hacer una reflexión profunda y luego tomar decisiones.

Lo importante es tener claro cuál será la línea política de ese partido y a qué sector le queremos hablar. Uno de los errores del PRD es que no supimos ir al nicho de votos que teníamos y hoy habría que plantearnos a qué sector de la población queremos representar y ser congruentes con ello.

No es fácil, añadió, hay que madurar y sería muy irresponsable decir que se busca constituir una nueva fuerza política sin meditarla, además de hacer una reflexión sobre los aciertos y los errores.