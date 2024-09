P

or increíble que parezca, los equipos millonetas y favoritos de la Liga Mx sufren hasta perder los estribos. América y Monterrey empatan a duras penas, mientras Cruz Azul gana por la mínima ventaja a unas Chivas que sólo consiguen sumar frente a los coleros… Pocas emociones regaló la fecha doble, en la que dieron la nota el quejoso André Jardine, timonel amarillo, e Ivar Sisniega, titular de la Federación Mexicana de Futbol, quien preocupado por las bajas entradas en Estados Unidos, pidió transmitir mensajes positivos de apoyo a la selección .

Cuenta Miguel Piojo Herrera que cuando llegó al Nido, en la primera charla con su patrón le expuso feliz y sonriente: Yo voy a hacer que el equipo juegue bien... No terminaba la frase cuando un sonoro manotazo cimbró la mesa: ¡No, güey, no has entendido. Yo no quiero que juegue bien: quie-ro-que-ga-ne! Aquí pasó un señor que lo hizo jugar muy bonito, ¡(pero) no ganó ni madres! Lo único que ganó (Leo Benhakker) fue dinero, ¡un chingo de dinero! Emilio Azcárraga Jean se dio la media vuelta y se retiró sin decir más. Una escena similar podemos imaginar con el atribulado Jardine, pues a cada fecha siente que se le escapa el soñado tricampeonato y, en el colmo de la presión, despotricó contra la regla de menores, ideada para abastecer al Tri. Ahora resulta que su problemón es tener un elenco grande , con nueve extranjeros, pero está obligado a dar minutos a novatos. “Es un desafío bastante grande, no muy justo (…). Con todo respeto para la selección, no estamos aquí para formar jugadores”. Bueno, y si los clubes no producen, ¿entonces quién? De risa loca.

Otro que gasta como desquiciado y no lo refleja en la cancha es el Monterrey, plantel que tiene la nómina más alta, el estadio más lujoso y adquirió a un estratega políglota y de formación europea, Martín Demichelis. Pese a ello, con dificultad ganó 3-2 al sotanero Juárez y cerró su semana con insulso empate a cero ante Mazatlán, pero como el torneo es muy barco, va de sublíder… Tigres, también de repleta cartera, no desentona en tan mediocre panorama y a media semana perdió contra el Querétaro.