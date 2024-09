C

omo nunca, ahora la pregunta toma fuerza: ¿cómo salvar a Morena?

A las recomendaciones de la Presidenta Sheinbaum los vicios y las deformaciones con las que ha crecido el organismo.

Sí, hay que reconocerlo, Morena ha ganado elecciones, Morena es el partido más fuerte del país, pero eso no lo vacuna contra su historia, contra su propio veneno.

Por el contrario, el sabor a poder embriaga al partido, tanto que se olvida de su vocación, del porqué de su existencia, y se enruta, dando traspiés, hacia un destino fatal escrito ya en páginas amarillas.

La Presidenta Sheinbaum estuvo presente ayer durante el séptimo Congreso Nacional de Morena y pidió permiso para alejarse del partido, que sin ella como guía –los estatutos lo impiden– enfrentará una crisis mortal si no se toman las medidas que le permitan purificarse, aunque suene a lo que suene.

La presencia política de personajes como Javier Corral –es el peor, pero no el único–, y de priístas en busca de acomodo, más el accionar eterno de las tribus hoy manejadas por clanes, sin dejar de lado a los de la banda de los sin vergüenza, que bien encabeza Miguel Ángel Yunes –aunque no sea morenista–, tienen infectado a ese partido.

Se ha dicho, no con mucha fuerza, para que no se oiga muy lejos, que el fin justifica los medios , y se le atribuye a Maquiavelo, pero el supuesto fin, que fue llevar votos a las urnas, no podrá ser el argumento con el que se entierre a Morena, no, no sería justo.

La dirigencia del partido se renovó ayer y no parece que las cosas puedan ir para mejor. La presidencia del partido quedó en manos de una mujer que ha ido saltando de puesto en puesto sin significarse en alguno.

Sí, lo mismo en la Secretaría del Trabajo como en la de Gobernación, a la que llegó cuando nadie quería cerrar la puerta, la vieron pasar sin que nada sucediera. La niña Alcalde no creció y el partido político no parece ser la tierra que le permita consolidarse.