Lo que me interesa es que se expresen todas las iniciativas. No estamos en cohabitación y al mismo tiempo no hay una mayoría. He intentado generar una base, que es lo más importante para la quinta República, y al mismo tiempo esta base estará abierta , explicó.

Barnier debe presentar el plan del presupuesto para 2025.

Francia enfrenta algunos procesos en la UE por violar las reglas presupuestarias.

El nuevo gobierno de Barnier cuenta con 39 miembros, procedentes principalmente de la alianza de centroderecha de Macron y del hasta ahora partido opositor Los Republicanos (LR, conservador), que vuelve al poder tras 12 años.

Macron, cuyo mandato termina en 2027, optó por Barnier para formar gobierno, al considerar que el ex negociador europeo del Brexit, miembro de LR, podría garantizar una mayoría más estable en la dividida Asamblea Nacional (Cámara baja).

Pero la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular ya anunció que presentará una moción de censura contra el gobierno de Barnier, que podría prosperar si la extrema derecha vota a favor.