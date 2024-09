▲ Fotograma de The End, película de Joshua Oppenheimer Foto

A

yer fue un buen día para la competencia. De la cineasta española Pilar Palomero había visto sus anteriores Las niñas (2020) y La maternal (2022), que no me convencieron. Ahora me ha sorprendido con su tercer largometraje, Los destellos. En términos de anécdota, la película puede resumirse simplemente como los últimos días de la vida de un hombre. Punto. El mérito está en la forma.

La narrativa abre centrándose en la figura de Isabel (Patricia López Arnaiz), quien remodela casas viejas para venderlas. Un día recibe la visita de su única hija, Madalen (Marina Guerola), quien le informa que su padre, Ramón (el infalible Antonio de la Torre), sufre graves problemas cardiacos. Aunque vive con Nacho (Julián López), su nueva pareja, la mujer se preocupa por su ex marido y hace lo posible por acompañarlo en su agonía.

Los destellos es una película de lenta cocción. Espectadores impacientes, absténganse. No esperen grandes momentos ni revelaciones sorprendentes. Palomero adopta un tono literalmente crepuscular para hablar de la vida y la muerte, nada menos. De lo que abandona un ser humano al morir y la huella que ha dejado en su entorno. En un momento de distracción campirana, Ramón encuentra una piedra con un fósil. Es dudoso que sus abundantes escritos gocen de ese tipo de trascendencia.

La forma como la realizadora resuelve su deceso es ejemplar. No hay últimas palabras testamentarias. No hay ni siquiera un previsible último aliento en cámara. El hombre ha dejado de existir y les toca a otros deshacerse de su cuerpo y sus múltiples pertenencias.

Si la sencillez formal es la apuesta de Palomero, el otrora documentalista estadunidense Joshua Oppenheimer opta en The End (El fin), su primera película de ficción, por la ambición desmedida. Se trata de una fantasía apocalíptica musical, si tal cosa puede concebirse.