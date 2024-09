En Veracruz, Guanajuato y la Ciudad de México, Pulido presentará este material, el cual continuará difundiendo en varios lugares. Queremos que el público lo conozca; lo grabamos el año pasado y saldrá en vinilo a finales de 2024 con un sello argentino, así como un cedé, pero desde ahora se puede escuchar en plataformas .

Pulido comentó que a lo largo de cuatro décadas su trayectoria ha sido un espacio de exploración, aprendizaje, inspiración y encuentros con músicos de diferentes lugares que siempre enriquecen la manera en cómo siento y vivo la música .

Es decir, sostuvo, “la música es para mí como una muy buena condena: es inevitable, no escogí hacer música. Si no lo hiciera, ¿qué otra cosa me gustaría?… música. No hay más. Además, es importante seguir aprendiendo; seguramente me van a inspirar muchos ritmos, así como talentosos músicos que voy encontrando” en el camino artístico.

Agregó: Siempre habrá una exploración, una búsqueda y algo qué hacer; no sé qué, pero algo siempre pasa. La música es una inspiración .

Los artistas que acompañan a Pulido son el violinista, guitarrista y director musical de ese proyecto, Ulises Martínez; Sebastián Cruz, guitarrista y compositor colombiano; el también guitarrista Misha Marks, así como el baterista y percusionista mexicano Gustavo Nandayapa.

Lucía Pulido se ha presentado en el Carnegie Hall y el Lincoln Center en Nueva York; además, en festivales internacionales como el Glatt Und Verkehrt en Austria, Usadba Jazz en Rusia, Jazz al Parque en Bogotá, Rudolstadt en Alemania, y Hue en Vietnam, entre otros. En 2022, participó en la obra Develaciones: Un canto a los cuatro vientos.

También fue comisionada para la entrega del informe de la Comisión de la Verdad en Colombia. Actualmente trabaja en diferentes proyectos con otros músicos en Nueva York, México, Europa y varios países de América Latina.