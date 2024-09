Hay centros cambiarios que no tienen registro y que operan comprando y vendiendo divisas y que la CNBV no los puede supervisar porque no son parte de su padrón, pero sí puede hacer las denuncias correspondientes [...]. La Asociación siempre ha estado en proceso de realizar las denuncias y hacerlo de tal forma que no sea un riesgo para el socio , destacó.

En las fronteras hay gente que pasa por los coches que están esperando cruzar y les están ofreciendo dólares , mencionó Guerrero.

Para ser un centro cambiario regularizado y supervisado por la CNBV es necesario obtener el registro y cumplir con los artículos 81-A, 81-A bis, 81-B y 95-bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC).

Cada operación de los centros cambiarios identificados por la CNBV tiene que quedar registrada en sus sistemas, y cada año las entidades entregan un informe elaborado por un auditor interno o externo certificado también por la comisión. El documento se entrega dentro de los primeros 60 días siguientes al año calendario que se cierre y la CNBV tiene facultades de supervisión hacia el sector ordinarias, especiales o de investigación que se establecen en la LGOAAC.