E

l escritor inglés H.G. Wells apuntó que la Historia y la supervivencia misma dependen de una carrera entre la educación y la catástrofe. Esta idea es adecuada para reflexionar sobre cuestiones que hoy son relevantes como la persistente violencia que hay en el mundo, o bien, la incapacidad de la humanidad para contener la degradación del medio ambiente.

La utilidad de esta apreciación de Wells puede extenderse a la consideración de otras situaciones relevantes. Una de ellas es que a pesar de la importancia que se asigna a la educación en la retórica política, lo que no se refiere únicamente a los sistemas escolares, la sociedad parece tender a una incapacidad crónica para aprender tanto de los éxitos como de los fracasos.

Un componente esencial de la educación es el ejemplo; el que dan los padres a los hijos; los maestros a los alumnos, los amigos, los vecinos y, también, las autoridades. Y, por supuesto, está el ejemplo que dan a los ciudadanos quienes gobiernan, legislan y juzgan. Los hechos recientes que hemos presenciado en México, asociados con las reformas constitucionales en materia del Poder Judicial, exhiben lo que constituye un ejemplo desalentador del quehacer político.