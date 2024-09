Ap

Lunes 23 de septiembre de 2024

Singapur. Lando Norris sorteó un par de sustos con los muros al ganar con contundencia el Gran Premio de Singapur, aunque apenas pudo recortar siete puntos a la diferencia de Max Verstappen como líder del campeonato de la Fórmula Uno. El resultado para el mexicano Sergio Pérez fue completamente inesperado, al terminar en décimo lugar y con muchas dificultades para rebasar, con lo que se llevó el último punto que repartió esta carrera.

El auto fue complicado , declaró Checo al final de la competencia. Especialmente por el hecho de que brincaba muchísimo y ese fue el principal problema que tuvimos el día de hoy. En todos los brincos perdíamos bastante y creo que tenemos que mejorar. Las siguientes carreras será todo mejor y esperamos regresar a nuestro nivel en Austin (en octubre), en una pista normal .

Norris salió desde la pole position por delante de Verstappen y paulatinamente se consolidó al frente de la carrera hasta que cruzó la meta en el circuito callejero de Marina Bay con un margen de 21 segundos. Fue la tercera victoria del piloto de McLaren en su carrera, todas logradas este año.

De ahora en adelante, sin embargo, el título no está definitivamente en las manos de Norris. Incluso si gana cada una de las carreras que faltan, un segundo puesto para Verstappen en cada una le valdrá a éste para revalidar el título.

Norris arrancó en la pole por sexta vez en su carrera y, para un piloto con una tendencia a rezagarse en las largadas esta temporada, su salida libre fue impecable. Fue la primera vez que el británico ganó desde la posición de ventaja sin ceder un puesto en la primera vuelta.

Norris rozó el desastre en dos ocasiones. El primero cuando tuvo que meter los frenos y tocó el muro, temiéndose que había dañado el alerón frontal. En el otro, un neumático trasero tocó otro muro, pero salió como si nada rumbo a la victoria.

Ha sido una carrera increíble, he rozado el muro demasiadas veces , señaló Norris. Pero lo he controlado bien; hemos volado durante la carrera y al final me he podido relajar .

Verstappen entró segundo con su Red Bull tras una carrera sin mayores incidentes, salvo tener que contener la acometida de Hamilton en la primera curva en la larga.

Oscar Piastri, quien venía de ganar en Azerbaiyán la semana pasada con McLaren, quedó tercero tras largar quinto, rebasando a los Mercedes de Hamilton y George Russell.

Verstappen lució relajado el domingo, aferrado al segundo lugar para minimizar la sangría de su liderato, podado de 59 a 52 puntos.

Quedan seis fechas en el campeonato, comenzando con el Gran Premio de Estados Unidos el próximo mes. Tres de esas carreras ofrecen puntos adicionales con sprints. Verstappen no ha ganado desde junio.

El mejor aliado del neerlandés parece ser la calculadora. Si Norris saca la máxima cantidad de puntos en cada una de las nueve pruebas, incluyendo el punto de bonificación por la vuelta más rápida, y Versta-ppen termina segundo en cada una, Norris sólo podrá acortar la diferencia por 51 puntos, uno por detrás del neerlandés.

Confianza del neerlandés