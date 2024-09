Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 23 de septiembre de 2024, p. 33

A casi una semana de que 20 viviendas resultaran inundadas por la lluvia torrencial del 16 de septiembre y perdieran pertenencias, muebles y ropa, ni la alcaldía Tlalpan ni el gobierno capitalino han venido a apoyarnos , denunciaron afectados de la calle La Paz, colonia Huipulco Tlalpan.

Durante un bloqueo que realizaron en calzada de Tlalpan, frente a la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, los afectados señalaron que ni siquiera nos han enviado un camión para que se lleven los escombros, dejándonos a nuestra suerte .

Comentaron que dos horas fueron suficientes para perder muebles, aparatos, cosas personales, todo, y la respuesta de la autoridad ha sido el silencio, obligándonos hasta pagar el camión de la basura para que se lleve lo que se echó a perder .