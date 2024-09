N

o hay palabras, mucho menos retórica alguna, que nos exima de topar con una realidad viscosa, opaca, que no admite presunciones de entendimiento ni bravatas para proyectarla. Estamos pasmados o en el pantano y, para algunos colegas que cultivan el pesimismo, al borde o de plano ya en el abismo.

Cantar las glorias del gladiador, vencedor de mil batallas con las oligarquías y los corruptos se ha vuelto cansina y patética práctica de los creyentes. Mentar la madre a los oficiantes del culto, o al patriarca mismo, ha perdido todo efecto movilizador hasta el grado de que las oposiciones, formalmente existentes, no aciertan a ir más allá del ditirambo. Sus cálculos resultan ridículos y su voluntad parece más bien una acumulación de decepciones y lamentos por las oportunidades perdidas.

Podríamos proponer, otra vez, que navegamos sin rumbo, a la deriva o al pairo, pero así vista, la coyuntura está poblada de múltiples realizaciones y perspectivas voluntariosas, hasta optimistas, que la política no puede soslayar. Menos la que presume de democrática.

El espectáculo deprimente y bufo del tráfico de votos y malos gustos, usos y costumbres que nos asestaron los integrantes del Congreso, en particular en el Senado, no debe quedar en ningún difuso e impreciso ayer. Es indispensable no sólo tomar nota, sino convocar a la construcción de unos reclamos articulados y unificados por el reclamo democrático revisado y reconstruido. Tenemos que exigir cuentas claras y puntuales a los partidos, los gobernantes y los que se oponen, junto con su pléyade de organismos de la sociedad civil, tan sólo por el hecho de que son los ciudadanos los primeros acreedores del compromiso y el subsidio que devengan esos partidos y deberían devengar dichas organizaciones.

Vendrá luego, pero muy cerca, el cúmulo de problemas no resueltos en la economía política y la subsistencia social, la vida comunitaria y los muchos males mentales, poco registrados y, me temo, menos entendidos. No contamos con remedios buenos y eficaces, tampoco con capacidad e infraestructura hospitalaria.