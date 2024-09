▲ Como no había ocurrido en otras legislaturas, predominan familiares en todas bancadas. Foto Marco Peláez

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 22 de septiembre de 2024, p. 9

En la Cámara de Diputados, como no había ocurrido en legislaturas anteriores, abundan las relaciones familiares en todas las bancadas: hijos, hermanos y parejas ocupan una curul, al igual que parientes de ex gobernadores o ex secretarios de Estado.

El matrimonio de Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras ilustra los vínculos de familia en San Lázaro. Barreras Samaniego, ex presidenta del Congreso de Sonora, es legisladora por el PT y Gutiérrez Luna vicepresidente de la Mesa Directiva.

Otro ejemplo es el de Carlos Ignacio Mier Bañuelos (Morena), quien fue presidente municipal de Tecamachalco, Puebla, y es hijo del ex diputado y senador Ignacio Mier Velazco, ex coordinador de la bancada guinda en San Lázaro.

Un caso singular es el de los hermanos Carlos Alberto y Gerardo Ulloa Pérez, ambos diputados federales de Morena, el primero porla capital del país y el segundo por el estado de México. La semana pasada asumió el cargo el sobrino de Marcelo Ebrard, Sebastián Ebrard Lestrade.

En el lado de la oposición, se puede mencionar a Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (Movimiento Ciudadano), quien es sobrino de Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) e hijo del ex vocero de Felipe Calderón, Juan Ignacio Zavala.

Como parte de los lazos familiares que alcanzan a la política, la abogada María del Rosario Orozco Caballero, viuda del ex gobernador poblano Miguel Barbosa Huerta –también ex presidente de la Mesa Directiva del Senado, fallecido en diciembre de 2022–, es diputada por Morena. Antes, aspiró a la candidatura al gobierno del estado por ese partido.