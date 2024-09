Entre 2019 y 2023, la tasa nacional de actos de corrupción experimentados por la población al realizar trámites –por cada 100 mil habitantes– bajó 16.6 por ciento, lo que significa 5 mil 62 menos. No obstante, como ha publicado La Jornada, esta baja está lejos de la meta del sexenio, que era que cayera 50 por ciento.

De acuerdo con el informe Avances y resultados 2023-2024, del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2022-2024, el objetivo era reducir la cifra negra en la incidencia delictiva, es decir, el número de delitos por los que no hubo denuncia o que no se inició una carpeta de investigación.

Sin embargo, distintos indicadores oficiales dan cuenta de que no se han cumplido todas las metas de prevención y combate de la delincuencia y la violencia que se propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su mandato.

Tampoco se ha conseguido el objetivo de disminuir la proporción de mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas que son reportadas por las fiscalías estatales, con respecto al total de personas en esa condición. Este valor estaba en 39.4 por ciento en 2020 y no sólo no ha bajado a 36.1 como estimaba el gobierno, sino que para 2024 subió a 40.1.

La administración de López Obrador también buscaba bajar la violencia familiar, de pareja y de género. Para medir este parámetro, se intentó que el número de llamadas al 911 por dichas causas pasara de 7.2 por ciento en 2020 a 5.2 en 2024, pero se ubica en 6.7.

Otra meta para atender las causas de violencia y delincuencia era aumentar el porcentaje de los 100 municipios y alcaldías con mayores tasas de homicidios que tienen por lo menos 500 beneficiarios por cada 10 mil jóvenes en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El objetivo es que pasara de 19 por ciento en 2020 a 41 por ciento en 2024, pero se ubica en 14.

También se pretendía que el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la autoridad penitenciaria federal anualmente bajara de cinco en 2020 a una en 2024, pero ha aumentado a 23 en 2023 y a 10 en lo que va de este año.