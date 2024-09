H

ay sociedades más remilgosas que otras, ya por educación mal entendida, tradiciones tergiversadas o prejuicios acumulados. Remilgo es afectación, falsa delicadeza, cursilería, valores fingidos, debilidad mal disimulada y, lo más lamentable, acatamiento irreflexivo de valores sin sustento y de órdenes arbitrarias. Así, toda publicación que se quiere profesional e independiente evita caer en los remilgos informativos y de contenido, consciente de que su labor se sustenta en la inteligencia y en el registro puntual de la sociedad a la que pretende servir, sin más tema aborrecido que el ocultamiento o la tergiversación de los hechos.

Desde sus inicios y para escándalo de no pocos de sus fundadores y primeras firmas, los directivos de La Jornada decidieron incluir un tema que en poco tiempo sería expulsado de la gran mayoría de los medios impresos y electrónicos: la tauromaquia. No se trató de un capricho sino del compromiso ético-periodístico de dar cuenta de una tradición que en buena medida ha permeado la vida de la sociedad mexicana desde 1526, y no como alegre divulgación de hechos, sino con la lupa de quien se exige ver, más allá del oro, la seda, la sangre y el sol, la dignidad animal del toro de lidia y humana del torero.

Son ya cuatro décadas en que La Jornada no sólo se ocupa semanalmente del tema de los toros sin asomo de remilgos, sino que lo hace desde una óptica crítica al margen de todo compromiso con el taurineo –componendas de espaldas a la afición, en perjuicio de la fiesta y para beneficio de unos cuantos–, al grado de que nuestro periódico nunca ha dudado en sacrificar ingresos publicitarios para modificar una línea de opinión y análisis que sistemáticamente cuestiona un monopolio caracterizado por su escasa responsabilidad taurina, social y cultural, no ajeno a complicidades con la autoridad en turno. Infinitas gracias, directora Carmen Lira, por tu timón de inalterable compromiso con un periodismo plural y sin complejos ante un modernismo tan falso como inducido.