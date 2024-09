Afp, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 22 de septiembre de 2024, p. 18

París. En París miles de personas salieron ayer a las calles a protestar luego de que el presidente, Emmanuel Macron, nombró a su nuevo gabinete –liderado por el primer ministro Michel Barnier– con un giro hacia la derecha para evitar caer en una moción de censura en el Parlamento, donde estará a merced de la líder ultraderechista Marine Le Pen.

Es un gobierno ilegítimo. Si la derecha hubiera ganado, la derecha habría gobernado , expresó el líder de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) Jean-Luc Mélenchon, fundador de la alianza Nuevo Frente Popular que obtuvo la mayoría de votos, pero no los suficientes para formar gobierno.

Las movilizaciones fueron convocadas por sindicatos de estudiantes, las ONG ecologista Greenpeace y feminista de Planificación Familiar, el Colectivo de Derechos de las Mujeres, All of Us y la asociación altermundista Attac, indicó el medio France 24.

De acuerdo con el sitio de Internet del partido LFI, al menos 60 manifestaciones se realizaron ayer.

El primer ministro francés, Michel Barnier, presentó ayer a su nuevo gobierno, un equipo en el que predominan los ministros de Juntos por la República, la coalición que lidera Macron, aunque con significativa presencia del partido conservador Los Republicanos.

El puesto de ministro del Interior corresponde a Bruno Retailleau, un conservador acérrimo que ahora se encargará de cuestiones internas como la seguridad nacional, la inmigración y hacer cumplir la ley.

Además, está el nombramiento de la polémica senadora Laurence Garnier, que ocupará el cargo de secretaria de Estado de Consumo, pese a que inicialmente fue propuesta para la cartera de Familia, lo que provocó críticas por su postura opuesta al matrimonio igualitario y a blindar el aborto en la Constitución.