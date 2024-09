E

l Tour de Cine Francés, cita anual obligada de cinéfilos y público en general, parece haber conseguido su meta más ambiciosa: cubrir un amplio espacio del país durante dos meses, presentando en 71 ciudades y 182 salas de cine lo que sus organizadores consideran una experiencia cinematográfica de primer nivel y también una muestra incomparable del cine galo contemporáneo . Sea esto estrictamente cierto o no, lo ya evidente es que lo presentado es cine que sí se ve; cabe decir, que es realmente visto por públicos muy heterogéneos, lo mismo en circuitos de arte que en espacios de la cartelera comercial. Un festival de cine, por excelente que sea, no puede aspirar, ni tampoco es su propósito, a la enorme y muy fluida circulación de sus películas como lo hace ahora el Tour francés y como lo consiguió también Ambulante, la indispensable gira de documentales, ambas muestras de carácter itinerante.

En el caso francés, el desafío siempre ha sido lograr un equilibrio aceptable y atractivo entre las propuestas de cine de autor (películas sancionadas por su calidad por festivales y críticos de cine y por una reconocida trayectoria del realizador) y películas abiertamente comerciales, a su vez recomendadas, sobre todo, por el atractivo de su reparto y por un sello de entretenimiento confiable. De esta manera, en la medida en que el Tour francés amplía en México su radio de presencia, el criterio dominante en la selección de títulos presentados, tiende a inclinarse cada vez más a una exigencia comercial que busca matizarse con el argumento de ofrecer un entretenimiento fílmico de calidad. Así, este año la balanza en la programación se inclina, de nueva cuenta, por favorecer lo comercial, con fortunas algo diversas.

Entre las propuestas más interesantes destacan tres títulos: No hagas olas ( Pas de vagues, 2024), de Teddy Lussi-Modeste, contundente exposición del drama de Julien (Francois Civil), un joven profesor de literatura francesa en un liceo, acusado por una adolescente de un improbable acoso sexual. Al haber ocultado en la escuela su propia homosexualidad, Julien se priva de un posible argumento exculpatorio. A medida que descubre su vulnerabilidad ante el bullying inclemente a que lo someten sus alumnos y la deficiente ayuda de sus colegas en el plantel, Julien descubrirá con azoro la carga de prejuicios y calumnias que puede contener y propagar un establecimiento de enseñanza media en Francia. El cuadro perdido ( Le tableau volé, 2024), del estupendo guionista y realizador Pascal Bonitzer, incursiona con sagacidad e ironía en el mundo de las subastas y la especulación en torno de obras de arte; aquí se trata de la recuperación providencial de un cuadro del austriaco Egon Schiele, perdido durante la Segunda Guerra Mundial, y en posesión, por accidente, de un joven que ignora su enorme valía. Se trata de un thriller sin desperdicio, con ingeniosas vueltas de tuerca y buen ritmo narrativo. Al tomar como blanco la venalidad en el mundo del comercio de arte, no tiene los alcances satíricos de The Square (2017), del noruego Ruben Östlund, pero su manejo del tema tiene aristas más sutiles y muy atractivas. Finalmente, La esposa del presidente (Bernadette, 2023), de Léa Domenach, es una divertida ficción política, exploración muy libre de la intimidad conyugal en el palacio del Eliseo durante la presidencia de Jacques Chirac, a partir del sorpresivo empoderamiento social de su esposa, la tímida y muy conservadora Bernadette (Catherine Deneuve), quien en muy poco tiempo consigue eclipsar la imagen del mandatario con los originales recursos de una aristócrata populista. Deneuve, quien ya antes interpretó el papel de una esposa invisibilizada en Mujeres al poder ( Potiche, 2011), de Francois Ozon, renueva aquí, con brío persistente, un papel muy a su medida.