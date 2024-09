S

i las buenas intenciones se premiaran, la realizadora española Iciar Bollaín ya tendría varias Conchas de Oro en su haber. Pero no es así. Su más reciente película, Soy Nevenka, peca del mismo didactismo del resto de su obra, simplificando un tema que merecía bastante más.

Se trata del caso real de Nevenka Fernández (Mireia Oriol), una mujer española que en 2000 sufrió el constante acoso sexual de su jefe (Urko Olazabal), el alcalde de Ponferrada, hasta que decidió llevarlo a juicio. Como esto ocurrió antes del movimiento del #Me Too, la protagonista padeció también del ataque mediático y se sintió obligada a vivir fuera de su país. Como nos informa un letrero final, fue el primer caso en España de un político sentenciado por acoso.

Todo eso lo cuenta Bollaín con su habitual esquematismo maniqueo. Aquí los buenos son buenos, y los malos, malos. No hay cabida para la ambigüedad en su relato. No ayuda que la actriz Oriol está aún muy verde y su interpretación es de una sola nota. En cambio, Olazabal está muy convincente como el típico depredador de oficina, manipulador, chantajista y dado a falsos actos de contrición.

Quien se interese en este caso, hará bien en consultar más bien la serie documental Nevenka, de Maribel Sánchez-Maroto, que se exhibe en Netflix. Ahora bien, la prueba de que Soy Nevenka consigue parecer importante, fue la gran ovación que el público donostiarra le brindó en su primera función.

La otra concursante del día fue Hebi no michi ( El camino de la serpiente), un remake que el cineasta nipón Kiyoshi Kurosawa ha hecho en Francia de una película anterior. No conozco ese antecedente y me pregunto cuál sería el interés de repetirla en otro contexto.

El caso es que es un thriller de brutal violencia sobre una mujer, una doctora japonesa (Kô Shibasaki), que ayuda a un hombre (Damien Bonnard) a encontrar a las personas de una fundación secreta que asesinaron con saña a su pequeña hija. El dúo se dedica a secuestrar sucesivamente a tres sospechosos y torturarlos para que revelen la identidad de él o los asesinos.