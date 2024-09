▲ Utopía, 2010. Óleo sobre tela. Colección particular, y Sin título (Muerte asomándose), s/f. Tinta china sobre papel de algodón. Colección particular. Foto cortesía del Museo del Estanquillo

Es muy importante no olvidarlo , sostuvo El Fisgón. Espero que ésta no sea la única exposición que se haga de Manuel. Es de esos artistas que son como los buenos vinos . En tanto que Hernández agregó que los amigos, lectores y seguidores de ese artista deben procurar que más gente lo conozca, al tratarse de un creador muy completo, con un trabajo muy importante desde el punto de vista periodístico, narrativo, gráfico, artístico y poético .

A diferencia de los literatos del realismo mágico, su Macondo o su Comala está en la colonia Narvarte; lejos de entornos rurales, su urbanidad es manifiesta; sus paisajes son los cubos de luz de un edificio, las azoteas con tinacos y tendederos, nubes de esmog tras las que se guarda la región más transparente, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En la superficie de su terruño se deja sentir el altiplano donde está enterrado el ombligo de la Luna y bajo ese chapopote que cubre las avenidas, el Mictlán o cielo de abajo de los aztecas , prosiguió el monero.

En el horizonte de su cuarto del departamento de avenida San Borja se ve la torre Latino y el Hotel de México, por muchos años inconcluso. Allá arriba, en el cosmos, él es capaz de ver las reminiscencias de Ehécatl y Quetzalcóatl y los ángeles de un cielo barroco mexicano flotando junto a las naves de astronautas que él vio desde una televisión en blanco y negro aterrizar en la Luna, dejar su huella y caminar ingrávidos. Él es de una generación sesentera que ya habita una ciudad moderna, a esas alturas algo cosmopolita y que se rebela ante ese paternalismo autoritario del PRI oyendo rock.

Al definir a Ahumada como un ser muy especial , dada esa hipersensibilidad que volcaba sobre temas muy complejos como los desaparecidos y el dolor de los migrantes, o el amor y el desamor, El Fisgón sostuvo que, además de gran caricaturista y extraordinario historietista, aquél fue un gran narrador y uno de esos pocos artistas que logran crear un universo único, a la manera de Remedios Varo y Francisco Toledo.

Él viajaba por la ciudad y veía cosas que nosotros no. Donde observabas un taquero, él, a un asesino serial que perseguía perros. Donde veías a un chofer de pesero agresivo, él, a un guerrero que venía del espacio y recibía en su combi a El Principito. Tenía esa capacidad de armar esas historias y las hacía con muchísima facilidad. Era una de las personas más sensibles que he conocido, y eso se nota en sus cartones, historietas, cuadros y arte-objeto. Tengo la impresión de que la caricatura y la historieta no le bastaron para expresar toda su sensibilidad.

Tras considerar que Ahumada es de los pocos caricaturistas en México que han trascendido ese género para convertirse en artista, Hernández destacó su importancia como historietista, al ser el primero que realizó novela gráfica en México, según dijo el escritor Bernardo Fernández Bef.