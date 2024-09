Ya no hay más corporaciones en el Estado. No existe ya sino el interés particular de cada ciudadano y el interés general, el gran error de la Revolución. Deben estar representadas no las opiniones, sino las corporaciones, la familia, la ciudad, que son los vínculos de todo orden.

Es interesante que el padre de la sociología fuera un entusiasta de la proporcionalidad porque, en el fondo, lo que intentaba era describir las sociedades desde una nueva ciencia que muy pronto empezó a contar con herramientas como las encuestas y los sondeos de opinión, casi nostálgica de cuando las naciones eran orgánicas: el rey, los súbditos, la corte, los caballeros, los gremios. La democracia como forma de una sociedad para autodescribirse empezó a privar sobre la democracia popular del mandato, el universalismo y la igualdad política que precede a toda igualación económica y social.

Y es que el sufragio universal se veía por la élite como una falsa democracia, donde una masa anónima y sin rostro, sin atributos notables, sin credenciales profesionales, podía decidir el destino nacional. Así lo escribe Stuart Mill para argumentar a favor de la proporcionalidad: Hay peligro de que el cuerpo de representantes sea muy mediocre en inteligencia y hay peligro de una legislación de clase por una mayoría numérica compuesta totalmente por la misma clase . No lo dice, pero se refiere a la lucha de clases dentro de una democracia donde el sufragio universal y la igualdad política pueden aplastar a la élite, aunque casi siempre se dé el caso contrario. La crítica más dura contra ella es que la mayoría es una expresión de confianza y que la minoría sólo aporta a la política un método de selección. Pero la proporcionalidad será usada, también, por las minorías dominadas y se dará paso, con las identidades, a fenómenos como la representación obrera o campesina y, mucho más adelante, a la de las mujeres.

De las cámaras profesionales a la proporcionalidad se irá, no sin trabajos y debates agrios, al sistema de partidos, que parece una solución entre lo particular de la democracia como sociología –que hoy llamaríamos de identidades – y como política, la del interés general. La idea era organizar las opiniones como ideologías: hay izquierda y hay derecha. El debate es desde ese añejo siglo XIX: los partidos confiscan la soberanía popular porque se convierten en intermediarios de la política profesional, una noción ajena y hasta contraria a la democracia. Desde entonces también se atribuye a los partidos la idea de ser facciones, cofradías que buscan sus propios intereses, no los del pueblo. De hecho, la revolución francesa los prohíbe tan pronto como 1789, porque sus asambleístas tienen la idea de que representan a toda una nación y no a un gremio, que la sociedad debe ser una construcción política y que no hay que temer a que su organización no esté dada de antemano.

Me pareció adecuado plantear cómo el pánico de los conservadores ante el sufragio universal acabó creando nuevas formas de organizarse, pensarse, y emocionarse. Pero eso fue hace 170 años y, ahora, como dijo Marx, la repetición es una miserable farsa.