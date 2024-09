Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 21 de septiembre de 2024, p. 10

La canciller y próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, lamentó ayer que en México las prioridades de la política no han estado en el tema ambiental .

Al participar en la presentación de la Agenda Socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, elaborada por investigadores de la UNAM, Bárcena agregó que el sector ambiental enfrenta diversos desafíos, entre ellos la corrupción y la delincuencia organizada.

La verdad es que las prioridades de la política no están en el tema ambiental. Lamento informar que no están ahí, no han estado ahí hace muchas décadas. Donde estamos hoy en día es en el comercio, en cómo hacemos crecer al país; confundimos crecimiento con desarrollo .