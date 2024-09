Alma E. Muñoz

Sábado 21 de septiembre de 2024, p. 10

Tinum, Yuc., En la inauguración del Tren Maya P’atal, el primero con camarotes para trayectos largos y nocturnos de uno de sus proyectos emblema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se va satisfecho, sin dejar pendientes y sin haberle fallado al pueblo. No nos enseñaste a estar sin ti , le gritó un ciudadano en la estación Cancún, donde inició este viaje, con Claudia Sheinbaum, su sucesora, a bordo.

Estoy feliz, lista para asumir la Presidencia de la República, señaló ella, en esta ocasión rumbo a Mérida, Yucatán, en convivencia con 21 gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, junto con sus parejas, además de siete mandatarios electos.

Para algunos de ellos fue despedida del Presidente; para él no, porque mencionó que aún se verán en la ceremonia de entrega de la banda presidencial, el 1º de octubre, a quien en muy poco tiempo va a ser la mejor presidenta del mundo .

En un encuentro con la prensa en uno de los siete vagones del tren –que también cuenta con restaurante–, López Obrador afirmó que a los gobernadores no les dio ningún consejo ni recomendación, porque son hombres y mujeres muy experimentados, muy responsables, conscientes, con dimensión social, que le tienen mucho amor al pueblo . Por eso, sostuvo, me voy al retiro; mejor dicho: me voy a jubilar, muy tranquilo .

–¿Como maestro?

–Sí, pero ya terminé; como todos los maestros, también se jubilan.