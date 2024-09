Lo mismo que a los personajes mexicanos que fueron maltratados en su tiempo por la gente bien, vaticino que a Andrés Manuel López Obrador el futuro le asignará en el ánimo de quienes piensan como yo un lugar de verdadero privilegio.

El tiempo que todo lo cura , como dirían los abuelos, hará que se diluyan algunas fallas y poco a poco se encumbrará a lo más alto del panteón nacional. Dicho de otra manera, aunque al principio se concentre en La Chingada y le sigan cayendo improperios de sus rivales, después irá escalando el Olimpo de nuestros próceres para asentarse cómodamente junto a los mejores.

¡Que no se me ataque de convenenciero por decir esto! No soy amigo del futuro ex presidente, nunca he hablado con él ni he recibido ningún bien que no se haya derramado por igual entre muchos millones de mexicanos. Ni siquiera a la dádiva que me corresponde por adulto muy mayor he accedido.

Lo único que puedo argumentar en mi favor es que siempre he votado por él y cuando el pillastre aquel, haiga sido como haiga sido , le robó la elección, me sumé como lo que soy, un simple ciudadano, a algunas protestas colectivas.