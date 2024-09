El jueves, la ministra Lenia Batres señaló respecto a las consultas : mi impresión es que la ministra (Norma Lucía) Piña no quiere desechar ella directamente temas de los que no tenemos facultad y quisiera generar esta posibilidad de que se explore si tenemos o no facultades, que no sea ella la que lo decide .

En los tres recursos, de los cuales se dio a conocer ayer su aceptación por parte de la ministra Piña Hernández a través de su lista de notificaciones, los juzgadores le piden una consulta para que se analice la constitucionalidad del decreto de la reforma judicial, si se vulnera el principio de división de poderes y en particular la autonomía de uno de los poderes de la Unión, así como la esencia de la República .

En una tarjeta informativa la Corte señala que los días 11, 17 y 18 de septiembre recibió cuatro escritos por parte de titulares de juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, así como de secretarios de tribunal, relacionados con la reciente reforma constitucional del Poder Judicial.