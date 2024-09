López Obrador mencionó que en una lectura rápida del documento en el que se solicita cadena perpetua para el ex funcionario, se aprecian acusaciones gravísimas . Expuo que con la Guardia Nacional se logró contener el crecimiento del índice delictivo, pero se enfrentaron todas esas malas prácticas de contubernio y asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, lo que estamos constatando ahora con el caso de García Luna, y la mayoría de los medios no dice nada .

La reforma constitucional que permitirá que la Guardia Nacional dependa administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional garantizará que todo el esfuerzo que hemos hecho para crearla, que ha significado formar en cinco años una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, no se eche por la borda con el paso del tiempo; que esto no se destruya , dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

–¿Está de acuerdo con la sentencia de cadena perpetua?

–No me gusta hablar de eso. Miren, una de las cosas que agradezco a la vida es que me tocó, por mis convicciones, ocupar este encargo para ayudar a mi pueblo y a mi querido México, pero a mí no me gusta que nadie sufra, no le deseo mal a nadie.

Al justificar la decisión de trasladar la Guardia Nacional a la Sedena, destacó que su formación implicó la construcción de cuarteles y otros inmuebles para apuntalar su presencia. En la actualidad, casi en la mitad de los estados, los integrantes de esta corporación superan en número a los miembros de las policías estatales y municipales.

Aseguró que bajo el mando de oficiales de la Sedena no hemos tenido problemas de abusos de autoridad, violación de derechos humanos ni masacres cometidas por la Guardia Nacional. La gente aprueba el desempeño de esa corporación, afirmó.