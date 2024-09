El pueblo sabe que el PJF debe cambiar

¿Q

ué sabemos del Poder Judicial y de su reforma la mayoría de los ciudadanos?

1. La justicia en México da pena y vergüenza, ya que en las cárceles hay centenares de personas sin sentencia, muchos son inocentes, y con frecuencia se nulifican juicios por defectos en su proceso; además, conocemos de la impunidad en casos de ciertos sujetos.

2. Respecto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral y los magistrados de Circuito no sabemos quiénes son y qué hacen, pero tenemos la certeza de que perciben un gran sueldo y poseen buenos derechos laborales. Junto con ello, protestan con gran fuerza, pero no han hecho nada por corregir y mejorar la justicia en México. Ahora condenan la reforma, pero no proponen nada.

3. El pueblo ignorante, tonto, flojo y feo queremos y apoyamos al presidente López Obrador y somos mayoría calificada, esto se respeta en las democracias.

María Matilde Martínez Benítez

Rimas a Corte bribona

El último latrocinio

perpetrado por la Corte

fue el aprobar el recorte

de años de jubilación

que a ellos diera más pensión.

Al ver que perdían bastiones

decretaron los bribones

incrementar su bagaje

rápido hicieron blindaje

de su retiro y pensiones.

Guadalupe Martínez Galindo

Agradece al personal del Centro Médico Nacional Siglo XXI

Por este medio, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por las invaluables atenciones que el personal médico, de enfermería y técnico del cuarto piso del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI brindó a mi hermana, la doctora Lorena Palafox Romero, durante sus reiterados ingresos a esa unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Óscar Palafox Romero

Reconoce trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador

Faltan 10 días para que el mejor líder que ha tenido el pueblo de México, en los últimos 100 años, deje de ser presidente y se retire a la vida privada.

Desde este espacio le deseo lo mejor, diciéndole que por mi parte, me dio más de lo que esperaba de él: un país en franco ascenso hacia un futuro promisorio y esperanzador, con una ciudadanía cada vez más empoderada frente a los poderosos y los saqueadores, y con un régimen más democrático, que está a punto de sumir el régimen criminal y corrupto, junto con sus partidos y políticos venales, que tanto tiempo nos dañaron.

Le doy las gracias por su entrega y su congruencia, por su buen humor y su oficio de político e historiador. ¡Gracias, compañero Andrés Manuel López Obrador!