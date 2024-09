Noches Íntimas de Kabarett es, básicamente, una celebración de la vida y del hecho que Lemper ha vivido en diferentes culturas y ha sido inspirada por ellas. También festeja su propia vida: Tengo 61 años y todavía amo mi arte. Escribo mucha música, tal vez incluya algo mío que me gusta cantar en el escenario .

Se escucharán canciones como All That Jazz, La Vie en Rose,Amsterdam y Yo soy María. Es posible que tenga un invitado sorpresa, entonces, tal vez cante una o dos canciones en español.

Gracias a Dios fui la protagonista de todas estas grabaciones. Ya para fines de los años 90 teníamos una gran ola a escala internacional de renovación del cabaret, desde Australia hasta América del Sur y, claro, Europa y Estados Unidos. Un cuarto de siglo después me considero una guardia vieja de esta música del siglo pasado. Aún me siento suficientemente joven y poderosa para interpretarla .

Para Lemper el cabaret es un género raro , además, “no existe realmente en la actualidad porque no es música comercial, no deja dinero. Su mensaje y misión son diferentes. En el negocio de la música hoy ya es difícil la sobrevivencia de la clásica. Pregunto, ¿alguien irá a ver una ópera de Mozart dentro de 50 años?, ya que las jóvenes generaciones no crecen con una capacidad de disfrutarla. La gente joven avanza con una música digitalizada que consiguen a través de diversas plataformas en Internet.

“De modo que la plataforma de performance del cabaret es muy preciosa porque es completamente personalizado. Se basa en la actuación humana en el momento. No sabemos si el cabaret sobrevivirá en el futuro, sin embargo pienso que hay una ola nueva de artistas que nacieron de repente con la reactivación del género en los años 90. Ahora, ellos tienen que mantenerlo”.

Reconoce que el cabaret es un género que tiene un significado diferente de acuerdo con cada país. En Estados Unidos es como una estrella de Broadway que cuenta su historia. En Europa, sin embargo, es un arte marginal, de los clubes, en los que uno relata cuentos de manera provocativa .