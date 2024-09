Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 21 de septiembre de 2024, p. 9

El surgimiento de referentes en el deporte de mujeres comienza a forjar a nuevos talentos. Inspira-da en las proezas de Jackie Nava y Ana María Guerrera Torres, Fátima Herrera peleó por llegar a París 2024, donde hizo historia al convertirse en la primera boxeadora mexicana en conseguir una victoria en unos Juegos Olímpicos.

Quería ser como Jackie, Ana María o Arely Muciño, con todo ese reconocimiento que lograron, pues no le tenían miedo a nada. El triunfo en París habla bien de mi carrera y me da orgullo, ahora espero poder ir a Los Ángeles 2028. Aún no sabemos si habrá competencia, pero ya me estoy preparando, porque ser una boxeadora olímpica es privilegio que pocos logran , señaló.

Cuando Nava rompió estigmas al conquistar en 2005 el primer cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para una mujer tras coronarse en la categoría supergallo, Herrera apenas tenía tres años de edad. Sin que ninguna lo supiera, hubo un lazo entre ambas con una evolución paralela.

Nava, una de las peleadoras con mejor técnica y estilo, junto con La Guerrera Torres, monarca emérita del CMB, encabezaron un boom del boxeo femenil mexicano al destacar a escala internacional. Mientras la tijuanense sumaba triunfos en el ring, Herrera descubrió a los siete años la disciplina del pugilismo cuando vio entrenar a su herma-no en un parque cercano a su casa.

Para ese entonces, Julio César Chávez y otros hombres ya no eran los únicos referentes. En la televisión y medios de comunicación aparecían los rostros e historias de Nava y La Guerrera Torres, quienes serían clave para motivar a la primera generación de boxeadoras tricolores en Juegos Olímpicos, después de que se aprobara la parti-cipación de mujeres en esta disciplina en Londres 2012.