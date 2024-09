“La música, la buena música, la gran música, tenía una pureza dura e irreductible. Puede ser amarga, desesperada y pesimista, pero nunca puede ser cínica. Si la música es trágica, los que tienen orejas de burro la acusan de cínica. Pero cuando un compositor está amargado, desesperado o pesimista, eso todavía significa que cree en algo (…) El arte es de todos y de nadie. El arte pertenece a todos los tiempos y no al tiempo. El arte es de quienes lo crean y de quienes lo saborean. El arte no pertenece más al pueblo y al partido de lo que una vez perteneció a la aristocracia y al mecenas. El arte es el susurro de la historia, escuchado por encima del ruido del tiempo.”

Después de escuchar intensivamente el disco de Mäkelä, me queda claro por qué los críticos conspicuos se alebrestan y se ponen a comparar (una de las herramientas, ciertamente, de la crítica musical es la comparación) el disco del joven escandinavo con las versiones que son favoritas de los conspicuos que se duelen de no hallar la intensidad acentuada emocional de Bernstein, la velocidad de Fulanito, los efectos melodramáticos de Menganito o las manipulaciones efectistas de Perenganito.

Y no es que lo de Mäkelä sea la mesura, la moderación o el aburrimiento. Todo lo contrario, al mostrarnos la música de Shostakovich tal cual es, sin tener en mente, como muchos directores y escuchas, su condición de perseguido, acosado, torturado, lo que hace Klaus Mäkelä se expande en lo que, diría el crítico musical Mero Perogrullo, consiste toda interpretación musical: mostrar el alma de la música mediante labor de sastrería: un traje a la medida del escucha sin esconder las costuras ni limitarse al zurcido invisible. Simplemente mostrar la música tal cual es.

Por supuesto que surge una pregunta en automático al toparnos con este disco flamante: ¿por qué eligió Mäkelä estas y no otras sinfonías para ponerlas a nuestra consideración?

La respuesta, para todo conocedor del universo Shostakovich, es amplia: en esas sinfonías se halla el gozne del estilo Shosta, el nacimiento del volcán, el inicio de la vereda, las primeras gotas del huracán.

Tenemos en ese trío de sinfonías al Shosta inspirado, el neorromántico, el continuador de la gesta Gustav Mahler, pero también tenemos al Shosta disruptor.

Precisamente su Cuarta Sinfonía, la elegida por Mäkela, contiene los mismos elementos que su ópera maravillosa Lady Macbeth de Mtsensk, cuyo estreno le causó la sentencia de muerte a Shosta: unas horas luego del estreno, el Pravda publicó un libelo anónimo contra el músico, a quien prácticamente se le señaló de muerte.

Los cargos: burgués, formalista, contrario a los designios del proletariado . Cosa más absurda no puede existir. Ya dijimos que la música es música y nada más. Los panfletos no son, nunca, música. Y Shostakovich nunca escribió libelos. Por el contrario, su ópera que le valió el cadalso, la impresionante ópera Lady Macbeth de Mtsenks, es un manifiesto que pasó a la historia como emblema de la lucha por los derechos de las mujeres.

Cuando Stalin comenzó una campaña a muerte contra Shostakovich, éste estaba completando precisamente su Cuarta Sinfonía, cuyo estreno decidió cancelar para salvar la vida, pero no dejó de escribirla. Es más, todavía hizo otras once sinfonías, mientras Stalin lo acosaba criminalmente.

Julian Barnes es uno de los escritores que mejor retrata la condición de Shosta bajo Stalin, nos recuerda que para no afectar a su familia, todas las noches esperaba sentado en una silla frente a la puerta de su casa a que llegaran por él y nada más por él.

El karma: hoy día, el miserable Stalin es nadie, está en el basurero de la historia, intentó matar de stress por acoso laboral a Shosta simplemente por celos, por envidia, porque a Shosta todos lo amaban y a él solamente le tenían miedo, por violento, por malo, por ser una encarnación del mal.

Mäkelä eligió también la Quinta de Shosta por tratarse de una continuación del discurso iniciado y no interrumpido en la escritura de la Cuarta. En su libro Testimonio (el documento más importante en torno a la verdad sobre Shostakovich), Solomon Volkov recoge las palabras del autor de una sinfonía que muchos han calificado precipitadamente de otras cosas y no de lo que es: “Está claro para todos –dijo Shosta– lo que ocurre en la Quinta. El regocijo es forzado, creado bajo amenaza… hay que ser un completo zoquete para no oírlo”.

La elección de la Sexta de Shosta es, simplemente, porque es mi favorita , responde Klaus Mäkelä. Es poesía pura en música pura.

Tenemos, en suma, frente a nosotros un disco imprescindible para comprender la naturaleza humana.

He aquí el susurro de la historia que escuchamos por encima del ruido del tiempo.

X: @PabloEspinosaB

[email protected]